Байден выступит на виртуальном мероприятии Мюнхенской конференции
Президент США Джо Байден выступит 19 февраля на виртуальном мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.В источнике
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Мюнхенскую конференцию по безопасности решили провести в онлайн-формате
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Обнародованы подробности проведения Мюнхенской конференции по безопасности
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