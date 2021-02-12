Президент США Джо Байден выступит 19 февраля на виртуальном мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

Поделиться