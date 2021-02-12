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Российская газета
Российская газета

Байден выступит на виртуальном мероприятии Мюнхенской конференции

Президент США Джо Байден выступит 19 февраля на виртуальном мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.В источнике
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Байдена пригасили на Мюнхенскую конференцию по безопасности — Reuters

REGNUM00:54

Названа дата проведения Мюнхенской конференции по безопасности

Вечерняя Москвавчера в 13:18

Байден выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

RT на русскомвчера в 14:28

Мюнхенскую конференцию по безопасности решили провести в онлайн-формате

Аргументы и Фактывчера в 14:21

Байден выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

Известиявчера в 14:44

Обнародованы подробности проведения Мюнхенской конференции по безопасности

ИА Красная Веснавчера в 13:55

Байден выступит на виртуальном мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности

ТАССвчера в 13:11
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