Будьте в Плюсе

Байден заявил о намерении Путина посеять раздор между странами G7 и НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин был уверен, что НАТО и G7 распадутся после ввода войск на Украину.
Коммерсантъ
Байден считает, что Германия и США едины во мнении касательно ситуации вокруг Украины.
ТАСС
G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
ТАСС
Лидеры стран Группы семи (G7) начнут позже в воскресенье трехдневные переговоры в Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен.
ТАСС

Подробнее о событии

Байден заявил, что Россия пыталась разобщить союзников по НАТО
Life.ru06:27
Байден на встрече с Шольцем утверждал, что у РФ не получилось разобщить западный альянс
ТАСС05:13
Самое цитируемое
Байден: Путин ставил на то, что НАТО и G7 распадутся, но этого не произойдет
Коммерсантъ05:50
Reuters: Байден заявил Шольцу, что Путин хотел развалить НАТО
URA.Ru05:16
Байден убеждал Шольца, что Россия намеревалась посеять раздор среди западных союзников и НАТО
Комсомольская правда05:28
Байден: Путин планировал разобщить НАТО и западных союзников, но этого не произошло
News.ru05:19
Байден заявил о несбывшихся надеждах Путина на раскол в G7 и НАТО
РБК05:44
Байден заявил, что Москва хотела расколоть G7: «Но этого не произошло»
БИЗНЕС Online05:16

Интересное

Представитель МВД ЛНР сообщил, что наемники бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие

Иностранные наемники покинули Северодонецк, оставив оружие.
Lenta.ru08:51

Премьер Британии Джонсон: попытки уладить конфликт на Украине приведут к нестабильности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о рисках дипломатического разрешения ситуации на Украине, передает France-Presse.
РИА Новости07:35

Шольц назвал сплочённость Запада «ясным сигналом» для Путина

Сохранение единства Запада является ясным сигналом для президента России Владимира Путина, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
RT на русском06:24

Комитет ГД по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии

Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму.
РИА Новости03:04

Спикер Госдумы Володин опубликовал список законов, вступающих в силу с 1 июля 2022 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал список девяти значимых законов, которые вступают в силу с 1 июля 2022 года.
Lenta.ru04:07

Эксперт Зайцев рассказал, как снизить риски при покупке жилья

15 июня эксперты компании Nikoliers заявили «Известиям», что после снижения Банком России ключевой ставки ипотека при покупке квартир комфорт-класса может побить очередной рекорд и вырасти до 90%.
Известия06:33

Минобороны России сообщило о складе с Javelin и NLAW под Харьковом

Российские военные обнаружили в одном из взятых под контроль населенных пунктов Харьковской области склад с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin и управляемыми ракетными комплексами NLAW, сообщило Минобороны.
РБК02:45

Bloomberg заявил о нескольких часах до дефолта в России

Россия находится в нескольких часах от дефолта, заявили обозреватели издания Bloomberg.
Lenta.ru08:36

Захарова: Лондон отвлекает внимание от внутреннего краха, говоря о ядерной угрозе от РФ

Британский истеблишмент пытается отвлечь внимание от внутриполитического краха монархии, придумывая несуществующие угрозы со стороны России в сфере ядерного оружия.
ТАСС07:57

Путин посетит Таджикистан с официальным визитом на следующей неделе

Ранее посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что двусторонние отношения Москвы и Душанбе находятся на таком подъёме, которого не было никогда ранее.
RT на русском08:29