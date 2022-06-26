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Байден заявил, что Россия пыталась разобщить союзников по НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин был уверен, что НАТО и G7 распадутся после ввода войск на Украину.
Коммерсантъ
Байден считает, что Германия и США едины во мнении касательно ситуации вокруг Украины.
ТАСС
G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
ТАСС
Лидеры стран Группы семи (G7) начнут позже в воскресенье трехдневные переговоры в Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен.
ТАСС

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Байден заявил, что Россия пыталась разобщить союзников по НАТО
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