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Байден: Вашингтон не допустит угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке

«Соединённые Штаты намерены оставаться активным и заинтересованным партнёром на Ближнем Востоке», — сказал Байден на пресс-конференции в Иерусалиме, в которой также участвовал премьер Израиля Яир Лапид.
REGNUM
По словам Байдена, по мере того, как мир становится конкурентнее, а вызовы, с которыми приходится сталкиваться, - сложнее, становится ясно, "как тесно интересы Америки переплетены с успехами на Ближнем Востоке".
РИА Новости
С 13 по 16 июля Байден совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток.
Lenta.ru
15 июля Байден провел переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
РБК

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