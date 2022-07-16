«Соединённые Штаты намерены оставаться активным и заинтересованным партнёром на Ближнем Востоке», — сказал Байден на пресс-конференции в Иерусалиме, в которой также участвовал премьер Израиля Яир Лапид.
По словам Байдена, по мере того, как мир становится конкурентнее, а вызовы, с которыми приходится сталкиваться, - сложнее, становится ясно, "как тесно интересы Америки переплетены с успехами на Ближнем Востоке".
Глава Института германской экономики Михаэль Хютер предрек крах европейского газового рынка в случае отказа части стран Европейского союза (ЕС) делиться газом с соседними государствами из-за возможной остановки его поставок из России.