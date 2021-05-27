ТАССБайден заявил, что США отстали от ряда стран в сфере разработок и исследованийБайден не уточнил конкретные сферы инвестирования, отметив необходимость вложений в человеческий капитал.В источникеОбщественная служба новостейРЕН ТВРИА НовостиThe Moscow PostRuNews24.ruИзвестияФАНГазета.RuКомсомольская правдаLenta.ruЦарьградПолитРоссияПолитическая ЭкспертизаМосковский КомсомолецSM NewsLife.ruRusvesna.suТелеканал 360°Подробнее о событииБайден заявил об отставании США в сфере разработок и исследованийРБК23:41Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследованийИзвестия18:06Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследованийРоссийская газета20:22Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследованийФАН19:28Байден признал отставание США от ряда стран в одной сфереLenta.ru20:35Байден посетовал, что США отстают в сфере разработок и исследованийМосковский Комсомолец17:13Байден заявил, что США отстали от ряда стран в сфере разработок и исследованийТАССвчера в 16:54Показать ещёОценить34Поделиться