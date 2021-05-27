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Байден заявил, что США отстали от ряда стран в сфере разработок и исследований

Байден не уточнил конкретные сферы инвестирования, отметив необходимость вложений в человеческий капитал.В источнике
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Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований

РБК23:41

Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований

Известия18:06

Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований

Российская газета20:22

Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований

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Байден посетовал, что США отстают в сфере разработок и исследований

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