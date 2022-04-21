По мнению американского Минфина, финпомощь поможет поддерживать функционирование украинского правительства, в частности путем выплаты пенсий и зарплат, а также осуществления мер, направленных на недопущение ухудшения гуманитарной ситуации в стране.
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где было принято решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя.
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.