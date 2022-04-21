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Байден заявил, что США предоставят Украине 500 млн долларов экономической помощи

Власти США выделят Украине экономическую помощь в размере 500 млн долларов, заявил президент страны Джо Байден.
Экономика сегодня
Власти Соединенных Штатов намерены выделить дополнительно 500 млн долларов в виде экономической помощи Украине для поддержки функционирования украинского правительства, сообщило AFP.
Взгляд.ру
Американский Минфин планирует направить Киеву $500 млн в качестве экономической помощи, сообщило AFP со ссылкой на финансовое ведомство США.
RT на русском
По мнению американского Минфина, финпомощь поможет поддерживать функционирование украинского правительства, в частности путем выплаты пенсий и зарплат, а также осуществления мер, направленных на недопущение ухудшения гуманитарной ситуации в стране.
Взгляд.ру

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В США назвали началом выделенные Украине $500 млн
ИА Красная Веснавчера в 15:47
В Минфине США назвали помощь Украине в $500 млн «только началом»
Интерфаксвчера в 15:18
Байден заявил, что США предоставят Украине 500 млн долларов экономической помощи
Экономика сегоднявчера в 10:38
США предоставят Украине экономическую и военную помощь на общую сумму 1,3 миллиарда долларов
ПРАЙМвчера в 10:32
AFP: США планируют направить Киеву $500 млн в виде экономической помощи
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