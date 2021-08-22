Будьте в Плюсе

Байден заявил, что США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек

С начала июля США эвакуировали из Афганистана порядка 33 тыс. человек, при этом около 28 тыс. граждан покинули республику с 14 августа, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.
RT на русском
«По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тыс. человек на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тыс.», — сказал Байден.
РБК
По словам Байдена, мобилизация гражданской авиации для эвакуации из Афганистана не должна оказать влияние на коммерческие авиаперевозки.
ТАСС
Посол РФ сообщал, что талибы* ведут себя в Кабуле "ответственно и цивилизованно".
РЕН ТВ

Подробнее о событии

С июля США эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек
Комсомольская правда20:45
Байден заявил, что США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек
ТАССвчера в 16:29
Байден сообщил об эвакуации 11 тыс. человек из Афганистана за 36 часов
Коммерсантъ17:37
Байден назвал «неизбежностью» страдания людей в аэропорту Кабула
Интерфакс17:01
Байден: США эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек
RT на русском17:56
Байден назвал неизбежностью страдания людей при эвакуации из Кабула
РЕН ТВвчера в 16:54
Джо Байден снова обратится к гражданам, чтобы рассказать о ходе эвакуации из Кабула
Радио Маяквчера в 09:27

Интересное

В Крыму прокомментировали саммит «Крымская платформа»

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что организованный Украиной саммит «Крымская платформа» бумерангом ударит по его организаторам и участникам.
RT на русском02:19

Глава МИД Лавров: заявления Зеленского расцениваются как разжигание межнациональной розни

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения страны разжигающими межнациональную рознь.
Lenta.ru00:28

Зеленский подписал указ о блокировке веб-ресурсов «Ростелекома» и других компаний РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", газет "Московский комсомолец", "Версия" и других.
ТАССвчера в 16:35

Отряды сопротивления в афганской провинции Панджшер отказались сдаться талибам

Возглавляющий сопротивление Ахмад Масуд заявил, что его отряды отказались от предложения радикального движения «Талибан»* сдаться и передать контроль над регионом группировке.
RT на русскомвчера в 10:21

Укладка труб «Северного потока — 2» в экономической зоне Дании завершилась

Укладка труб газопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Дании завершилась, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
РИА Новостивчера в 07:36