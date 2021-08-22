«По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тыс. человек на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тыс.», — сказал Байден.
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что организованный Украиной саммит «Крымская платформа» бумерангом ударит по его организаторам и участникам.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", газет "Московский комсомолец", "Версия" и других.