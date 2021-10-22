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Байден заявил, что США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня

По словам Байдена, американцам не стоит волноваться о том, что США могут уступить другим странам в военной мощи.
РИА Новости
Байден подчеркнул, что не стремится к холодной войне с Китаем.
Lenta.ru
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае.
ТАСС
Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.
ТАСС

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