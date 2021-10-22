РИА НовостиБайден заявил, что США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняПо словам Байдена, американцам не стоит волноваться о том, что США могут уступить другим странам в военной мощи.РИА НовостиБайден подчеркнул, что не стремится к холодной войне с Китаем.Lenta.ruТайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае.ТАССПризнавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuВесьмаНародные новостиИА Красная ВеснаМИР 24Российская газетаRT на русскомЦентральная Служба НовостейНовостной фронтРосбалтПолитическая ЭкспертизаFBM.ruПолитика СегодняLife.ruЭкономика сегодняВоенное обозрениеВечерняя МоскваИзвестияПолитРоссияКомсомольская правдаПодробнее о событииБайден заявил, что США защитят Тайвань в случае агрессии со стороны КитаяLife.ru02:11Байден заявил, что США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняРИА Новости02:17Байден заявил, что Россия и Китай знают о мощи армии СШАRT на русском22:47Байден подтвердил готовность США защищать Тайвань в случае нападения КНРРБК23:13Джо Байден: Россия и Китай не смогут превзойти США в военной сфереLenta.ru22:07Байден усомнился, что Россия и Китай превзойдут США по военной мощиГазета.Ru01:36Байден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемТАСС21:22Показать ещёОценить453Поделиться