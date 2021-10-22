РИА НовостиБайден заявил, что США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняПо словам Байдена, американцам не стоит волноваться о том, что США могут уступить другим странам в военной мощи.РИА НовостиБайден подчеркнул, что не стремится к холодной войне с Китаем.Lenta.ruПризнавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.ТАССВ прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.ТАССЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvГазета.RuНовостной фронтВесьмаНародные новостиИА Красная ВеснаМИР 24Российская газетаRT на русскомЦентральная Служба НовостейРосбалтПолитическая ЭкспертизаFBM.ruПолитика СегодняLife.ruЭкономика сегодняВоенное обозрениеВечерняя МоскваИзвестияПолитРоссияКомсомольская правдаПодробнее о событииБайден заявил, что США защитят Тайвань в случае агрессии со стороны КитаяLife.ru02:11Байден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемТАСС21:22Байден усомнился, что Россия и Китай превзойдут США по военной мощиГазета.Ru01:36Байден подтвердил готовность США защищать Тайвань в случае нападения КНРРБК23:13Джо Байден: Россия и Китай не смогут превзойти США в военной сфереLenta.ru22:07Байден заявил, что Россия и Китай знают о мощи армии СШАRT на русском22:47Байден заявил, что США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняРИА Новости02:17Показать ещёОценить540Поделиться