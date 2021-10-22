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Байден заявил, что США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня

По словам Байдена, американцам не стоит волноваться о том, что США могут уступить другим странам в военной мощи.
РИА Новости
Байден подчеркнул, что не стремится к холодной войне с Китаем.
Lenta.ru
Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.
ТАСС
В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.
ТАСС

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