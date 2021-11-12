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Байден заявил, что США выразили России и Белоруссии озабоченность ситуацией с мигрантами

Американский президент Джо Байден заявил, что США довели до Белоруссии и России свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости
Байден сказал, что США «сообщили о своей обеспокоенности» как России, так и Белоруссии.
Взгляд.ру
Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз.
Интерфакс
Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают.
РИА Новости

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