РИА НовостиБайден заявил, что США выразили России и Белоруссии озабоченность ситуацией с мигрантамиАмериканский президент Джо Байден заявил, что США довели до Белоруссии и России свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.РИА НовостиБайден сказал, что США «сообщили о своей обеспокоенности» как России, так и Белоруссии.Взгляд.руСитуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз.ИнтерфаксВильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruRT на русскомРЕН ТВГазета.RuREGNUMПодробнее о событииБайден: США донесли до России обеспокоенность кризисом на белорусско-польской границеТАСС18:31Байден выразил России и Белоруссии беспокойство кризисом с мигрантами на границеИнтерфакс18:29Байден: США обеспокоены ситуацией на белорусско-польской границеРЕН ТВ17:56Байден сообщил России о своей обеспокоенности из-за кризиса на границе БелоруссииГазета.Ru18:12Байден заявил о крайней обеспокоенности США из-за ситуации в БелоруссииREGNUM18:06Байден заявил, что США выразили России и Белоруссии озабоченность ситуацией с мигрантамиРИА Новости17:57AP: Байден заявил об обеспокоенности ситуацией в БелоруссииRT на русском18:20Показать ещёОценить14Поделиться