"Путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру. Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов", – пожаловался Байден, сразу же найдя виновного во всех проблемах Вашингтона.