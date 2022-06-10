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Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на продукты и бензин

Президент Джо Байден из-за рекордной инфляции в США заявил, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
НТВ
"Путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру. Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов", – пожаловался Байден, сразу же найдя виновного во всех проблемах Вашингтона.
РЕН ТВ
Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее.
РИА Новости
Рост цен американские власти объясняют прежде всего последствиями конфликта на Украине и признают, что вводимые против России санкции не обходятся без последствий для экономики Штатов.
Евразия Daily

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