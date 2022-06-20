Байден отметил, что Вашингтон является примером для других стран, так как смог принять более 80 тысяч афганцев в стране за последний год и взять на себя обязательства предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы» заявил, что посла ЕС вызвали в МИД России из-за ситуации с ограничением транзита ряда товаров в Калининградскую область.
«Аэрофлот» и другие российские авиакомпании рассматривают Ту-214 в качестве базовой модели самолетов, на которую планируется переходить, заявил министр транспорта России Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска развернули в Харьковской области артиллерийскую батарею для обстрелов Харькова с целью обвинения России.
Президент России Владимир Путин через поздравление председателя КНР Си Цзиньпина направил сообщение западным странам, пишет профессор государственного управления в американском колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для Bloomberg.
Канада и США признают, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является "более сложной" для стран Европы, и обсуждают с европейскими партнерами данную проблему, заявила в понедельник глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд.
Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты в New York Times.