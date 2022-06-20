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Байден заявил, что из-за России число беженцев превысило рекордную отметку в 100 миллионов

Президент США Джо Байден обвинил Россию в рекордном числе беженцев мире.
Lenta.ru
Президент США сообщил, что по данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более ста миллионов человек являются насильственно перемещенными лицами.
НТВ
Байден отметил, что Вашингтон является примером для других стран, так как смог принять более 80 тысяч афганцев в стране за последний год и взять на себя обязательства предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев.
News.ru
9 июня УВКБ сообщало, что после начала 24 февраля специальной военной операции России с Украины в соседние страны прибыли более 7,27 млн человек.
ТАСС

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