Будьте в Плюсе

Байден заявил, что его визит на Ближний Восток поможет снизить цены на бензин в США

Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, американский лидер Джо Байден сообщил, что обговорил с представителями политической элиты Саудовской Аравии вопросы обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках.
Общественная служба новостей
Президент США Джо Байден заверил, что бензин на автозаправках страны дешевеет с каждым днем.
Известия
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон.
РИА Новости
Глава государства заявил, что текущая ситуация с инфляцией и ростом цен на топливо в США обусловлена спецоперацией Москвы на Украине.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Байден пообещал снижение цен на бензин в США после его поездки на Ближний Восток
Российская газета19:35
Байден назвал поездку на Ближний Восток способствующей падению цен на бензин
Известия18:05
Байден заявил, что его визит на Ближний Восток поможет снизить цены на бензин в США
РИА Новостивчера в 16:23
Байден заявил, что его визит на Ближний Восток снизит цену на бензин в США
ИА Красная Веснавчера в 16:54
Байден предрек снижение цен на бензин в США после его визита на Ближний Восток
ФАНвчера в 16:54
Байден предсказал снижение цен на топливо в США из-за его визита на Ближний Восток
Live2417:34
Байден считает, что его визит на Ближний Восток поспособствует снижению цены на бензин в США
ПРАЙМвчера в 16:18

Интересное

В правительстве допустили отмену НДС на социально значимые товары

В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к ФНС с просьбой снизить НДС на товары первой необходимости, а также на бананы.
РБК01:19

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

ВСУ открыли огонь по поселку Теткино, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
РИА Новости22:38

Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за гибель журналиста Хашукджи

Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.
РИА Новости17:56

Осудивший Россию музыкант Иван Дорн получил ответ от местного подопечного

Певец Иван Дорн после начала спецоперации на Украине осудил Россию и запретил слушать на её территории свою музыку, а также приостановил работу со всеми местными брендами и артистами.
Om1.ru22:11

Депутат Рады Максим Бужанский обеспокоился возможным вводом венгерских войск в Закарпатье

17 сентября советские войска перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток.
Lenta.ru22:50

Актер Иван Жидков показал свою новую девушку

Хоть Иван решил не показывать лицо своей новой девушки, это не помешало интернет-пользователям оценить ее внешние данные.
CT news21:10

FT: Украина пригрозила западным банкам судом из-за финансирования российской нефти

Правительство Украины потребовало от банков США и Европы разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, пригрозив, что запретит им финансировать будущее восстановление Украины и подаст против них иски в Международный уголовный суд (МУС).
Lenta.ru21:03

Американский сенатор Рэнд Пол призвал перестать принимать в НАТО страны бывшего СССР

Оставшиеся вне Североатлантического альянса постсоветские страны не будут приняты в состав НАТО, предположил сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.
РИА Новости19:55

Юрист Щербакова предупредила о штрафе до 120 тысяч рублей за выброс мусора из машины

Юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова в беседе с агенством «Прайм» предупредила российских автомобилистов о неожиданном штрафе.
Lenta.ru19:19

Причиной смерти бывшей жены Трампа стал несчастный случай

Первая жена Дональда Трампа Ивана умерла в результате несчастного случая, говорится в заявлении главного судмедэксперта Нью-Йорка.
Коммерсантъ20:23