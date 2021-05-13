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Байден заявил, что хочет обсудить на возможной встрече с Путиным борьбу с кибератаками

Соединенные Штаты хотят разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью, данная тема будет обсуждаться на возможном российско-американском саммите. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.В источнике

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Байден предложит Путину создать международную систему кибербезопасности

Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности.
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