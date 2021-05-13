Байден заявил, что хочет обсудить на возможной встрече с Путиным борьбу с кибератаками
Соединенные Штаты хотят разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью, данная тема будет обсуждаться на возможном российско-американском саммите. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.В источнике
С чего всё началось
Байден предложит Путину создать международную систему кибербезопасности
Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности.
РИА Новостивчера в 13:31