РИА НовостиПрезидент США Байден выразил надежду на личную встречу с Путиным в будущемПрезидент США Джозеф Байден в начале видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на скорый личный контакт.РИА НовостиПереговоры глав государств проходят тет-а-тет.Газета.Ru"Приветствую вас, господин президент", - обратился российский лидер к американскому коллеге, улыбнувшись и приподняв руку.ТАССПутин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей.ТАССЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналLife.ruТК ЗвездаНТВSmotrim.ruДождьРЕН ТВГородовойКомсомольская правдаРБКВечерняя МоскваЦентральная Служба НовостейКомсомольская правдаНовостной фронтREGNUMИА Красная ВеснаРБКЦарьградИзвестияВести ТатарстанПодробнее о событииБайден выразил надежду на личную встречу с ПутинымИзвестия13:28Байден выразил надежду на очную встречу с Путиным в будущемТАСС11:05Байден заявил, что надеется на очную встречу с Путиным в будущемRT на русском10:40РИА Новости опубликовало первые кадры с саммита президентов России и СШАLenta.ru10:47Байден на онлайн-саммите с Путиным выразил надежду на очную встречуГазета.Ru10:46Байден выразил надежду на личную встречу с ПутинымРБК11:04Президент США Байден выразил надежду на личную встречу с Путиным в будущемРИА Новости10:31Показать ещёОценить252Поделиться