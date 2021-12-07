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Президент США Байден выразил надежду на личную встречу с Путиным в будущем

Президент США Джозеф Байден в начале видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на скорый личный контакт.
РИА Новости
Переговоры глав государств проходят тет-а-тет.
Газета.Ru
"Приветствую вас, господин президент", - обратился российский лидер к американскому коллеге, улыбнувшись и приподняв руку.
ТАСС
Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей.
ТАСС

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