Решение Вашингтона об использовании нефти из стратегического нефтяного запаса не способно мгновенно решить проблему высоких цен на горючее, однако в итоге оно обязательно сыграет положительную роль, заявил во вторник президент США Джо Байден.
«Действия администрации в теории могут замедлить рост цен на топливо. Тем не мене для борьбы с инфляцией требуется нормализация денежно-кредитной политики со стороны ФРС, которая намечена на 2022 год», — объяснил Маслов.
Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков «Спутник M». О регистрации российского препарата сообщил замглавы центра Денис Логунов, передает ТАСС.