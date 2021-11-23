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Байден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразу

Решение Вашингтона об использовании нефти из стратегического нефтяного запаса не способно мгновенно решить проблему высоких цен на горючее, однако в итоге оно обязательно сыграет положительную роль, заявил во вторник президент США Джо Байден.
Интерфакс
Как отметили в администрации Байдена, потребители в Штатах ощущают влияние подорожания топлива «на бензоколонках и в счетах за отопление своих домов», как и американские предприятия.
RT на русском
Сейчас на фоне восстановления мировой экономики и глобального спроса на энергосырьё страны — участницы ОПЕК+ постепенно наращивают добычу углеводородов — на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.
RT на русском
«Действия администрации в теории могут замедлить рост цен на топливо. Тем не мене для борьбы с инфляцией требуется нормализация денежно-кредитной политики со стороны ФРС, которая намечена на 2022 год», — объяснил Маслов.
RT на русском

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