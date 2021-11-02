Будьте в Плюсе

Байден заявил, что рост цен на топливо вызван нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычи

Президент США Джо Байден полагает, что рост цен на топливо на мировом рынке обусловлен главным образом нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычи нефти.
ТАСС
По прогнозам, которыми располагает Грэнхолм, цены на бензин в США к началу декабря начнут падать.
OilCapital.ru
Аналитики Bank of America ранее предсказали, что к лету 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель.
Lenta.ru
Росту цен на нефть, которые во время прошлогоднего обвала на некоторое время упали ниже нуля, также способствовало сильное сокращение поставок производителями и партнерами ОПЕК, такими как Россия.
Profinance.ru

Подробнее о событии

Байден: отказ РФ и ОПЕК от дополнительной добычи нефти привел к росту цен на нефть
Lenta.ru16:00
Министр энергетики США винит ОПЕК в высоких ценах на бензин
Profinance.ruвчера в 08:12
Байден заявил, что рост цен на топливо вызван нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычи
ТАСС15:46
Байден: рост цен на нефть происходит из-за отказа России и ОПЕК от дополнительной добычи
РИА Новости15:31
Байден: цены на нефть растут из-за отказа РФ и ОПЕК от дополнительной добычи
ПРАЙМ15:36
Байден заявил, что Россия виновата в повышении цен на нефть
Газета.Ru15:57
Министр энергетики США обвинила ОПЕК в высокой цене на топливо
BFM.ruвчера в 17:56

Интересное

Рябков призвал США прислать сотрудников в Москву для нормализации выдачи виз

Замглавы МИД России Сергей Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».
RT на русском15:52

Молдавия заплатила «Газпрому» за поставки газа в сентябре

«Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.
Ведомости09:30