ТАССБайден заявил, что рост цен на топливо вызван нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычиПрезидент США Джо Байден полагает, что рост цен на топливо на мировом рынке обусловлен главным образом нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычи нефти.ТАССПо прогнозам, которыми располагает Грэнхолм, цены на бензин в США к началу декабря начнут падать.OilCapital.ruАналитики Bank of America ранее предсказали, что к лету 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель.Lenta.ruРосту цен на нефть, которые во время прошлогоднего обвала на некоторое время упали ниже нуля, также способствовало сильное сокращение поставок производителями и партнерами ОПЕК, такими как Россия.Profinance.ruЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваГазета.RuКомсомольская правдаOilCapital.ruПодробнее о событииБайден: отказ РФ и ОПЕК от дополнительной добычи нефти привел к росту цен на нефтьLenta.ru16:00Министр энергетики США винит ОПЕК в высоких ценах на бензинProfinance.ruвчера в 08:12Байден заявил, что рост цен на топливо вызван нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычиТАСС15:46Байден: рост цен на нефть происходит из-за отказа России и ОПЕК от дополнительной добычиРИА Новости15:31Байден: цены на нефть растут из-за отказа РФ и ОПЕК от дополнительной добычиПРАЙМ15:36Байден заявил, что Россия виновата в повышении цен на нефтьГазета.Ru15:57Министр энергетики США обвинила ОПЕК в высокой цене на топливоBFM.ruвчера в 17:56Показать ещёОценить8Поделиться