Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, основной задачей телефонного разговора двух лидеров было задать «тон и направление» предстоящих в январе переговоров о безопасности.
Путин и Байден согласовали последовательность переговоров по безопасности: 10 января в Женеве «стартует» диалог по стратегической стабильности, 12 января состоится разговор в рамках Совета Россия – НАТО, 13 января – встреча ОБСЕ.
«В стратегической перспективе срочная военная служба должна существенно измениться, превратившись в обязательные военные сборы и периодически проводимые учения», — сообщил он (цитата по «Новости Армения»).