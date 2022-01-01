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Байден заявил, что сказал Путину о недопустимости вторжения России на Украину

Администрация Соединенных Штатов и союзники государства готовы дать «решительный ответ» в случае «вторжения» России на Украину.
Известия
Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, основной задачей телефонного разговора двух лидеров было задать «тон и направление» предстоящих в январе переговоров о безопасности.
РБК
31 декабря помощник президент РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров Байден заявил об отсутствии у США планов размещать наступательные вооружения на Украине.
Известия
Путин и Байден согласовали последовательность переговоров по безопасности: 10 января в Женеве «стартует» диалог по стратегической стабильности, 12 января состоится разговор в рамках Совета Россия – НАТО, 13 января – встреча ОБСЕ.
Взгляд.ру

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Байден заявил, что сказал Путину о недопустимости вторжения России на Украину
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