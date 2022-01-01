Путин и Байден согласовали последовательность переговоров по безопасности: 10 января в Женеве «стартует» диалог по стратегической стабильности, 12 января состоится разговор в рамках Совета Россия – НАТО, 13 января – встреча ОБСЕ.
Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности призвали президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России при ухудшении конфликта на Украине.
Экономист Михаил Хазин заявил, что проект «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию, пока полностью не перепродадут приобретенный у РФ газовый ресурс по низкой стоимости, передает solenka.info.