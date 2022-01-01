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Байден заявил, что сказал Путину о недопустимости вторжения России на Украину

Администрация Соединенных Штатов и союзники государства готовы дать «решительный ответ» в случае «вторжения» России на Украину.
Известия
Байден также поддержал проведение двусторонних консультаций по стратегической стабильности, сообщила
 пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Компания
Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Байдена серьезным, деловым и содержательным.
РБК
Путин и Байден согласовали последовательность переговоров по безопасности: 10 января в Женеве «стартует» диалог по стратегической стабильности, 12 января состоится разговор в рамках Совета Россия – НАТО, 13 января – встреча ОБСЕ.
Взгляд.ру

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Байден заявил, что сказал Путину о недопустимости вторжения России на Украину
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