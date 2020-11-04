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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Байден выступил с речью после завершения голосования на выборах в США

В речи после завершения голосования на выборах в США кандидат в президенты Джо Байден выразил уверенность в своей победе.В источнике
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ИА Красная Весна

Байден уверен, что получит необходимые для победы 270 голосов выборщиков

ИА Красная Весна18:21
Взгляд.ру

Байден выступил с речью после завершения голосования на выборах в США

Взгляд.ру16:48
Народные новости

Байден уверен в победе, но не готов о ней объявить

Народные новости16:34
ТАСС

Байден выразил уверенность, что получит необходимые для победы 270 голосов выборщиков

ТАСС17:35
Газета.Ru

Байден выразил уверенность в своей победе на президентских выборах

Газета.Ru16:22
РИА Новости

Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах

РИА Новости16:14
ФАН

Миллионы мигрантов, в том числе уже депортированных, хотят попасть в США

ФАНвчера в 04:17

Байден до оглашения итогов выборов запустил сайт по переходу власти

Кандидат в президенты США Джозеф Байден еще до оглашения итогов выборов запустил свой «сайт переходного периода» по подготовке к передаче полномочий от действующего президента страны Дональда Трампа.
Байден до оглашения итогов выборов запустил сайт по переходу власти
Аргументы и Факты00:47

Британское издание The Economist оценило реформу российской армии

Эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман отмечает, что увеличение расходов на оборону позволило России за несколько лет вывести армию из плачевного состояния и сделать ее одной из самых сильных в мире.
Topdaynews.ruвчера в 02:18

Минфин может подключиться к унификации торгов

Минфин может подключиться к унификации торгов В Белом доме возобновилась дискуссия об унификации торгов госимуществом — при этом разработанные Минэкономики и ФАС инициативы встретили критику государственно-правового управления президента (ГПУ).
Коммерсантъ16:50

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Коммерсантъ01:31

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Как пишет издание «Российская газета», в Нижнем Новгороде компания «ЛитПромГарант-НН» начала выпуск комплектующих для сидений, которые будут устанавливаться на модели Lada, Hyundai, а также Kia.
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Курс доллара к рублю на форексе в день выборов президента США, совпавший с выходным в России (Днём народного единства), колебался в широком диапазоне (около 2 рублей), однако к вечеру российская валюта ощутимо растёт, и к доллару, и к евро, при этом валюта США оказалась ниже 78 рублей — около дневных минимумов.
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В России могут ужесточить правила ремонта автомобилей

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Спасибо «Локо» за чувство, что мы все-таки часть футбольной Европы! Рабинер — о ничьей в Черкизове с «Атлетико»

Смородская — о ничьей «Локо» с «Атлетико» Болельщики «Локо» персонально выкрикивали заряды, посвященные Антону Миранчуку и Гильерме, вытащившему несколько сложнейших мячей.
Спорт-Экспрессвчера в 16:40