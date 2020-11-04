Курс рубля растет к доллару и евро на форексе после выборов президента США

Курс доллара к рублю на форексе в день выборов президента США, совпавший с выходным в России (Днём народного единства), колебался в широком диапазоне (около 2 рублей), однако к вечеру российская валюта ощутимо растёт, и к доллару, и к евро, при этом валюта США оказалась ниже 78 рублей — около дневных минимумов.