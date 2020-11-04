Эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман отмечает, что увеличение расходов на оборону позволило России за несколько лет вывести армию из плачевного состояния и сделать ее одной из самых сильных в мире.
Минфин может подключиться к унификации торгов В Белом доме возобновилась дискуссия об унификации торгов госимуществом — при этом разработанные Минэкономики и ФАС инициативы встретили критику государственно-правового управления президента (ГПУ).
Сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали 17-летнего подростка по подозрению в стрельбе по студентам петербургского вуза из-за их неформального внешнего вида, возбуждено уголовное дело.
Курс доллара к рублю на форексе в день выборов президента США, совпавший с выходным в России (Днём народного единства), колебался в широком диапазоне (около 2 рублей), однако к вечеру российская валюта ощутимо растёт, и к доллару, и к евро, при этом валюта США оказалась ниже 78 рублей — около дневных минимумов.
В третьем пакете поправок в технический регламент Таможенного союза подразумевается введение обязательства для автомобилистов проходить внеплановое ТО даже после минимальных изменений в транспортном средстве.
«Судом в отношении мужчины 1971 года рождения, подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя в городском округе Истра, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала собеседница агентства.