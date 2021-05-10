Байден заявил, что с начала его президентства в США было создано 1,5 млн рабочих мест
Рекордные 1,5 млн новых рабочих мест были созданы в США с момента прихода к власти новой администрации 20 января. Такую статистику президент США Джо Байден привел в понедельник, выступая в Белом доме с речью, посвященной реализации мер по борьбе с экономическими последствиями пандемии.В источнике
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Байден похвастался созданием 1,5 млн рабочих мест с начала президентства
Московский Комсомолецвчера в 16:52