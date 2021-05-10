Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Байден заявил, что с начала его президентства в США было создано 1,5 млн рабочих мест

Рекордные 1,5 млн новых рабочих мест были созданы в США с момента прихода к власти новой администрации 20 января. Такую статистику президент США Джо Байден привел в понедельник, выступая в Белом доме с речью, посвященной реализации мер по борьбе с экономическими последствиями пандемии.В источнике
Московский Комсомолец
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Байден похвастался созданием 1,5 млн рабочих мест с начала президентства

Московский Комсомолецвчера в 16:52

Байден заявил, что побил рекорд по созданию новых рабочих мест

ИА Красная Весна17:30

Байден заявил, что с начала его президентства в США было создано 1,5 млн рабочих мест

ТАССвчера в 16:53

Байден назвал число созданных в США рабочих мест с начала его президентства

REGNUM02:27

Байден предрек рекордный рост экономике США

ПРАЙМвчера в 16:30
Интересное

«Адмирал Кузнецов» может получить не в полной мере испытанный радиотехнический комплекс

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в ходе ремонта может получить не в полной мере испытанный новый корабельный автоматизированный радиотехнический комплекс ближней навигации, управления полетами, захода на посадку и посадки самолетов корабельной авиации.
ТАСС20:07

Посольство РФ отвергло связь Москвы с кибератакой на Colonial Pipeline

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона на данный момент нет данных о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы могут находиться на территории РФ.
Интерфакс01:03