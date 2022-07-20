Республиканец Ронни Джексон в своих мемуарах «Держать оборону: жизнь, посвященная защите демократии и американских ценностей» также уделил особое внимание поведению Байдена в ходе предвыборной кампании.
Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР не будет вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и не даст ему выступить на саммите, который идет в эти дни в городе Луке, заявил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.
"Если РМ (Республика Молдова) юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем", - сказал Игнатьев.
Представитель администрации ретвитнул пост журналиста Гленна Кесслера, рекомендовавшего изучить медицинскую справку Байдена, согласно которой тому удалили немеланомные опухоли кожи до того, как он стал президентом.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался заявлениями депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой о погибших российских военнослужащих.