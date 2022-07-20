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Байден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды

Президент США Джо Байден сообщил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды.
РИА Новости
Байден рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер.
ТАСС
«Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – отметил президент.
Аргументы и Факты
Республиканец Ронни Джексон в своих мемуарах «Держать оборону: жизнь, посвященная защите демократии и американских ценностей» также уделил особое внимание поведению Байдена в ходе предвыборной кампании.
Lenta.ru

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