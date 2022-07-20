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Байден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды

Американский лидер выступал в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями.
ТАСС
Байден рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер.
ТАСС
"Вот почему у меня и многих других людей, с которыми я вырос, рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране", - сказал он.
РИА Новости
Господин Бейтс ретвитнул пост редактора The Washington Post Гленна Кесслера, который посоветовал «ознакомиться с медицинской справкой Джо Байдена».
Коммерсантъ

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Байден заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды
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