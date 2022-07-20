Украинские боевики обстреливают территорию на харьковском направлении из ракетных систем залпового огня (РСЗО), снаряды которых начинены "подлыми" противопехотными минами ПМФ-1 "Лепесток", жертвами которых часто становятся гражданские лица.
Конгресс США признает Россию государством — спонсором терроризма, если этого не сделает Госдепартамент, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном, пишет Politico со ссылкой на источники.
Украина может получить от западных стран современные истребители четвертого поколения, заявил генерал, глава штаба военно-воздушных сил США Чарльз Браун-младший на форуме по безопасности в Аспене, пишет Politico.