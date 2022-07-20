ТАССБайден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей средыАмериканский лидер выступал в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями.ТАССБайден рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер.ТАСС«Вот почему у меня и столь многих людей, с которыми я вырос, рак. И вот почему долгое время в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал Байден.РБКВ ноябре 2021-го личный врач президента Кевин О'Коннор рассказывал, что после планового медосмотра главе государства поставили диагноз «периферийная сенсорная невропатия ноги легкой степени».РБКЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаРЕН ТВИзвестияПрофильФАНРосбалтГазета.RuАргументы и ФактыРБКЦарьградКомсомольская правдаПодробнее о событииБайден заявил, что у него ракВзгляд.рувчера в 16:29Байден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей средыТАССвчера в 16:16Самое цитируемоеБелый дом объяснил слова Байдена про найденный у него ракРБК17:06Байден заявил, что у него был рак из-за плохой экологииМосковский Комсомолецвчера в 16:59Байден заявил, что заболел раком из-за загрязнений в СШАURA.Ruвчера в 16:50Байден заявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей средыИзвестия17:07Президент Байден объявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей средыГазета.Ruвчера в 16:29Показать ещёОценить233Поделиться