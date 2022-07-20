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Байден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды

Американский лидер выступал в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями.
ТАСС
Байден рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер.
ТАСС
«Вот почему у меня и столь многих людей, с которыми я вырос, рак. И вот почему долгое время в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал Байден.
РБК
В ноябре 2021-го личный врач президента Кевин О'Коннор рассказывал, что после планового медосмотра главе государства поставили диагноз «периферийная сенсорная невропатия ноги легкой степени».
РБК

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Байден заявил, что у него рак
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Байден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды
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