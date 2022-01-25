Агентство Fitch Rating заявило, что добыча криптовалюты путем майнинг-ферм может ударить по линиям электропередач и коммунальным службам по всей территории США, кроме штата Вашингтон, где генерируется достаточно мощностей для удовлетворения подобной потребности.
Новое исследование научных специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявило неожиданные маркеры воспаления в спинномозговой жидкости пациентов, испытывающих серьезные проблемы с мозгом в течение нескольких месяцев даже после легких случаев COVID.