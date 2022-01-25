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Байден заявил, что вторжение России на Украину может изменить мир

«Вторжение» России на Украину могло бы изменить мир, заявил президент США Джо Байден, передает телеканал CNBC.
РБК
В ответ на вопрос о том, насколько велик шанс российского вторжения на Украину, Байден сравнил попытки предсказать действия президента страны Владимира Путина с гаданием на чайных листах.
РБК
Одновременно в Белом доме не исключают введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае гипотетического вторжения России на Украину.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
РИА Новости

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Байден заявил, что вторжение России на Украину может изменить мир
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