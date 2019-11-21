Политика
ИзвестияБайден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
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Байден заявил, что Москва не хочет его победы на президентских выборах
Московский Комсомолецвчера в 23:06
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Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций
Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Общество
Венский суд решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо
В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.
Общество
СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ
Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
Армия и оружие
Минобороны РФ хочет отсудить у казанского ОКБ более 600 млн рублей
Сумма исковых требований составляет 643,8 миллиона рублей.
Теннис
Сборная России пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Шоу-бизнес
Гай Германика поспорила с Собчак об абортах
Валерия Гай Германика в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» поспорила с телеведущей о пропаганде абортов в России.
Общество
МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей
Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Общество
Власти США потребовали от двух вузов отчитаться о контактах с Россией
Министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института (MIT) и Мэрилендского университета отчитаться о контактах с властями России, Китая, Катара и Саудовской Аравией, а также о подарках, полученных от иностранных государств.
Футбол
UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией
Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
Общество
Руки-Базуки показал новое видео с руками после операции
Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, на котором можно посмотреть, как выглядят его руки после операции.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Общество
Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы
Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Хоккей
Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»
Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Ольга уверенно заявила, что в фильме «Текст» у Асмус есть накладки, которые прикрывают интимные части тела.
Авто
На автомобили с автоматической трансмиссией приходится 59% рынка РФ
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано порядка 700 тысяч новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ).
Экономика
НБКИ: объем выданных автокредитов вырос почти на 18,5%
Объем выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) в январе — октябре 2019 года вырос на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Происшествия
Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар
По информации ведомства, огонь вспыхнул на территории двухэтажного торгового павильона. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:47 мск.
Политика
Зеленский приехал на восстановленный мост между ЛНР и Украиной
"Что реально подразумевал господин Зеленский под открытием моста, в таком случае я не понимаю, хотя рад тому, что готовая к использованию конструкция открыта для прохода, для использования людьми", — заявил Владислав Дейнего, полномочный представитель ЛНР в трехсторонней контрактной группе по урегулированию по урегулированию ситуации в Донбассе, министр иностранных дел ЛНР.
Здоровье
Терапевт рассказала, как нормализовать давление без лекарств
Как сообщает портал Medical Note, приводя слова заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники № 69 ДЗМ, врача-терапевта высшей категории Ларисы Илюхиной, чтобы людям, страдающим повышенным давлением снизить его, нужно спать в сутки не менее 7-ми часов, употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов, а после приема пищи обязательно пойти на пешую прогулку.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Транспорт
Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Музыка
Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев
Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут" Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины.
Космос
Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма
Специалисты считают, что сильная буря сможет вывести из строя не только наши спутники, но и повлиять на размещённое на Земле оборудование.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.