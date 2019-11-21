Политика

ИзвестияИзвестияБайден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
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Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах

РИА Новостивчера в 22:13

Байден подверг Трампа критике за политику в отношении РФ, Китая и КНДР

ТАССвчера в 23:00

Байден сообщил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом

РБК00:25

Байден раскритиковал Трампа из-за встречи с лидером КНДР

RT на русском00:48

Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США

Lenta.ruвчера в 22:54

Байден заявил, что Москва не хочет его победы на президентских выборах

Московский Комсомолецвчера в 23:06

Байден раскритиковал Трампа за его политику в отношении России и Китая

REGNUM02:06
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Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций

Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Коммерсантъ 01:34
Общество

Венский суд решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.
Интерфакс - Россия 01:03
Общество

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 21:54
Армия и оружие

Минобороны РФ хочет отсудить у казанского ОКБ более 600 млн рублей

Сумма исковых требований составляет 643,8 миллиона рублей.
Inkazan 02:00
Теннис

Сборная России пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Нева Спорт 01:31
Шоу-бизнес

Гай Германика поспорила с Собчак об абортах

Валерия Гай Германика в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» поспорила с телеведущей о пропаганде абортов в России.
Рамблер вчера в 06:55
Общество

МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей

Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Lenta.ru 19 ноября в 19:56
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Общество

Власти США потребовали от двух вузов отчитаться о контактах с Россией

Министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института (MIT) и Мэрилендского университета отчитаться о контактах с властями России, Китая, Катара и Саудовской Аравией, а также о подарках, полученных от иностранных государств.
Дождь 01:47
Футбол

UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией

Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
ТК Звезда вчера в 13:20
Общество

Руки-Базуки показал новое видео с руками после операции

Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, на котором можно посмотреть, как выглядят его руки после операции.
Чемпионат 01:12
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
Общество

Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы

Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
Коммерсантъ вчера в 04:01
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Хоккей

Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»

Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.
Sport24.ru вчера в 17:14
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Ольга уверенно заявила, что в фильме «Текст» у Асмус есть накладки, которые прикрывают интимные части тела.
БК55 00:01
Авто

На автомобили с автоматической трансмиссией приходится 59% рынка РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано порядка 700 тысяч новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ).
Автостат вчера в 03:35
Экономика

НБКИ: объем выданных автокредитов вырос почти на 18,5%

Объем выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) в январе — октябре 2019 года вырос на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Банки.ру вчера в 03:50
Происшествия

Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар

По информации ведомства, огонь вспыхнул на территории двухэтажного торгового павильона. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:47 мск.
REGNUM 00:58
Политика

Зеленский приехал на восстановленный мост между ЛНР и Украиной

"Что реально подразумевал господин Зеленский под открытием моста, в таком случае я не понимаю, хотя рад тому, что готовая к использованию конструкция открыта для прохода, для использования людьми", — заявил Владислав Дейнего, полномочный представитель ЛНР в трехсторонней контрактной группе по урегулированию по урегулированию ситуации в Донбассе, министр иностранных дел ЛНР.
Вести.Ru вчера в 13:05
Общество

СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

REGNUM 01:38
Здоровье

Терапевт рассказала, как нормализовать давление без лекарств

Как сообщает портал Medical Note, приводя слова заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники № 69 ДЗМ, врача-терапевта высшей категории Ларисы Илюхиной, чтобы людям, страдающим повышенным давлением снизить его, нужно спать в сутки не менее 7-ми часов, употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов, а после приема пищи обязательно пойти на пешую прогулку.
Ugpressa.ru 18 ноября в 23:23
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Транспорт

Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Комсомольская правда вчера в 14:30
Музыка

Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев

Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут" Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины.
Украина.ру 00:20
Космос

Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма

Специалисты считают, что сильная буря сможет вывести из строя не только наши спутники, но и повлиять на размещённое на Земле оборудование.
Машины и Механизмы 19 ноября в 02:39
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия

В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 01:21
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Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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