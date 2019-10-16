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РБКБайден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США
Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать. Об этом во время дебатов Демократической партии заявил бывший вице-президент страны Джо Байден.
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Политолог прокомментировал слова Байдена о перспективах НАТО в случае переизбрания Трампа
Комсомольская правда05:47
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Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
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