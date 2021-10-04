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Байден заявил об угрозе доллару как мировой резервной валюте

Президент США Джо Байден призвал конгресс поднять потолок госдолга.
RT на русском
Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.
ТАСС
С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов.
РИА Новости
Американский Минфин сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу.
РИА Новости

С чего всё началось

Байден: возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты
Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.
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