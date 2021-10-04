Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.
Пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды, прибыл из Владивостока в Подмосковье, преодолев более 9 тысяч километров по российским автодорогам, сообщил РИА Новости мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК.
Для преодоления дефицита газа зимой компания НАК "Нафтогаз Украины" получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) на закупку топлива, об этом сообщает издание "Экономическая правда".