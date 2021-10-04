"Кредитный рейтинг Америки будет понижен, ставки по кредитам поднимутся", - добавил Байден, призвав своих политических оппонентов - республиканцев - перестать противостоять поднятию Конгрессом потолка государственного долга.
Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.
Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Реальная доходность большинства вкладов в России до конца года сохранится на отрицательном уровне или будет близкой к нулю, поэтому россияне в таких условиях предпочтут не сберегать, а тратить свои накопления, говорится в аналитическом комментарии НКР.