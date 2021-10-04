Будьте в Плюсе

Байден заявил об угрозе доллару как мировой резервной валюте

Как ранее писал РБК, конфликт в конгрессе возник из-за разногласий по готовящейся налоговой реформе.
РБК
"Кредитный рейтинг Америки будет понижен, ставки по кредитам поднимутся", - добавил Байден, призвав своих политических оппонентов - республиканцев - перестать противостоять поднятию Конгрессом потолка государственного долга.
ТАСС
Американский Минфин сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу.
РИА Новости
Макконнелл в понедельник направил главе Белого дома письмо, в котором дал понять, что американской администрации не следует рассчитывать на помощь республиканцев в решении проблемы с лимитом госдолга.
ТАСС

С чего всё началось

Байден: возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты
Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.
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