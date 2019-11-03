Отсутствие у американского лидера Дональда Трампа внешней политики приводит к укреплению позиций России и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил бывший вице-президент США и предполагаемый соперник Трампа в предвыборной гонке 2020 года Джозеф Байден.

Байден заявил об укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия СКР сообщил о серьёзном прогрессе в раскрытии убийства Эльджаркиева Киллер поджидал Ибрагима Эльджаркиева во дворе дома, куда он с братом приехал на машине.

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Единоборства Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.

Киберспорт Blizzard передумала «подгонять» сюжет Warcraft III: Reforged под World of Warcraft Blizzard планировала переделать сюжетные ролики и фрагменты игры, чтобы они лучше стыковались с World of Warcraft.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Происшествия Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день в Кировской области В Кировской области шестилетняя девочка попала в два ДТП за один день.

Политика На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией «В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.

Музыка Россияне выбрали музыку для своих похорон Большинство россиян предпочли бы на собственных похоронах включать песни Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

Музыка Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос» Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.

Общество Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплат пенсий Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект закона, призванный упростить порядок назначения и выплат пенсий, а также он позволит сократить количество документов.

Единоборства Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244 В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).

Фигурное катание Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.

Происшествия В Жуковском потушили пожар на складе Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Футбол Хусаинов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Орбакайте кардинально сменила прическу Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.

Энергетика «Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза» Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).

Общество Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.

Общество «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» «Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.

Происшествия Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика.