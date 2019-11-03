Политика

РБКРБКБайден заявил об укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Отсутствие у американского лидера Дональда Трампа внешней политики приводит к укреплению позиций России и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил бывший вице-президент США и предполагаемый соперник Трампа в предвыборной гонке 2020 года Джозеф Байден.
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