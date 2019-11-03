Политика
РБКБайден заявил об укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Отсутствие у американского лидера Дональда Трампа внешней политики приводит к укреплению позиций России и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил бывший вице-президент США и предполагаемый соперник Трампа в предвыборной гонке 2020 года Джозеф Байден.
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Байден: политика Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 22:50
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Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
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Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
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Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день в Кировской области
В Кировской области шестилетняя девочка попала в два ДТП за один день.
Известия вчера в 12:41
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На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
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Россияне выбрали музыку для своих похорон
Большинство россиян предпочли бы на собственных похоронах включать песни Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".
Газета.Ru 01 ноября в 07:41
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Музыка
Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос»
Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.
Красная весна 02:18
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект закона, призванный упростить порядок назначения и выплат пенсий, а также он позволит сократить количество документов.
Невские Новости 01 ноября в 11:11
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Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244
В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
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Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Происшествия
В Жуковском потушили пожар на складе
Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
РИА Новости 00:51
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Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 01 ноября в 03:00
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Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Телеканал 360° вчера в 18:04
Футбол
Хусаинов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.
Народные новости вчера в 22:57
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Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 01 ноября в 14:32
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«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 01 ноября в 10:43
Общество
Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости вчера в 07:45
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Происшествия
Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа
В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика.
Коммерсантъ 03:28
Общество
Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней
Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15