RT на русскомБайден заявил о готовности США и ФРГ к переговорам с РоссиейАмериканский президент Джо Байден заявил, что США и Германия готовы к продолжению переговоров с Россией.RT на русскомНа встрече сегодня президент США и канцлер ФРГ также обсудили в том числе "вызовы мировому порядку" со стороны КНР, сообщил глава Белого дома.Life.ruКанцлер ФРГ подтвердил готовность ввести новые санкции в отношении России в случае, если РФ нарушит территориальную целостность Украины.ИнтерфаксКиев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомЦарьградNewInformИзвестияLife.ruПодробнее о событииПрезидент США Байден призвал американцев покинуть УкраинуРИА Новости18:37Президент Байден заявил о готовности США и ФРГ продолжить переговоры с РФ по безопасностиLenta.ru17:31Байден: США и ФРГ готовы добросовестно продолжать вести переговоры по безопасности с РФТАССвчера в 15:45Байден: «При вторжении России на Украину „Северного потока — 2“ больше не будет»BFM.ru16:18Байден заявил о готовности США и ФРГ к переговорам с РоссиейRT на русском16:03Байден заявил, что на переговорах с Шольцем больше всего времени было уделено теме УкраиныИнтерфаксвчера в 15:57Байден сообщил о добросовестном проведении переговоров по безопасности с РФИзвестия16:25Показать ещёОценить7Поделиться