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Байден заявил о готовности США и ФРГ к переговорам с Россией

Американский президент Джо Байден заявил, что США и Германия готовы к продолжению переговоров с Россией.
RT на русском
На встрече сегодня президент США и канцлер ФРГ также обсудили в том числе "вызовы мировому порядку" со стороны КНР, сообщил глава Белого дома.
Life.ru
Канцлер ФРГ подтвердил готовность ввести новые санкции в отношении России в случае, если РФ нарушит территориальную целостность Украины.
Интерфакс
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
РИА Новости

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Президент США Байден призвал американцев покинуть Украину
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Байден: США и ФРГ готовы добросовестно продолжать вести переговоры по безопасности с РФ
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Байден: «При вторжении России на Украину „Северного потока — 2“ больше не будет»
BFM.ru16:18
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Байден заявил, что на переговорах с Шольцем больше всего времени было уделено теме Украины
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