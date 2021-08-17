Как заявляют журналисты телеканала «РЕН-ТВ», на захваченной движением «Талибан» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) американской базе в Кабуле помимо военнослужащих из Румынии, Болгарии и Грузии, также остались 12 украинских военных.
Правительство выделит дополнительные 7 млрд руб. на производство «государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи».
Жители афганской столицы Кабул находятся в состоянии шока после того, как к власти в стране пришли боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), горожане не покидают дома без необходимости.