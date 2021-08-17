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Байден заявил о готовности к критике за решение о выводе войск из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска из Афганистана.
ТАСС
Байден считает, что теперь США должны бороться с террористами в других странах, а дальнейшее пребывание сил страны в Афганистане грозило потерями.
News.ru
По мнению Байдена, США дали афганским правительственным войскам все необходимое для того, чтобы одержать верх над талибами, однако у тех не было воли.
ТАСС
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул.
Ведомости

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Байден приготовился к критике за решение вывести войска из Афганистана
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