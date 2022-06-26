Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN признал, что страны «Большой семерки» (G7) осознают окончание «вечеринки» российских углеводородов и пытаются адаптироваться к новым реалиям.
Британский премьер Борис Джонсон на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном на полях саммита G7 в Германии 26 июня заявил, что Россия в случае попыток европейских лидеров уладить конфликт на Украине сейчас получит возможность манипулировать рынками и государствами.
Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Тыву в августе 2009 года.
В 2021 году в Эстонию было импортировано товаров на общую сумму 20 млрд евро, из которых 2,1 млрд евро (10,5% от общего объема импорта) поступило из России и 600 млн евро (3,1% от общего объема импорта) из Белоруссии.