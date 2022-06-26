Life.ruБайден заявил, что Россия пыталась разобщить союзников по НАТОПрезидент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин был уверен, что НАТО и G7 распадутся после ввода войск на Украину.КоммерсантъЛидеры стран Группы семи (G7) начнут позже в воскресенье трехдневные переговоры в Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен.ТАССБайден считает, что Германия и США едины во мнении касательно ситуации вокруг Украины.ТАССНа трехдневном саммите в Германии лидеры стран G7 обсудят, прежде всего, последствия санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть.ВедомостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruГЛАС.RUФАНПолитика СегодняDixiNewsКомсомольская правдаПрофильГазета.RuРБКПодробнее о событииБайден заявил, что Россия пыталась разобщить союзников по НАТОLife.ru06:27Байден на встрече с Шольцем утверждал, что у РФ не получилось разобщить западный альянсТАСС05:13Самое цитируемоеБайден: Путин планировал разобщить НАТО и западных союзников, но этого не произошлоNews.ru05:19Байден заявил о несбывшихся надеждах Путина на раскол в G7 и НАТОРБК05:44Байден убеждал Шольца, что Россия намеревалась посеять раздор среди западных союзников и НАТОКомсомольская правда05:28Байден: Путин ставил на то, что НАТО и G7 распадутся, но этого не произойдетКоммерсантъ05:50Reuters: Байден заявил Шольцу, что Путин хотел развалить НАТОURA.Ru05:16Показать ещёОценить142Поделиться