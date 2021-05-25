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Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против «Северного потока — 2»

США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Это решение Вашингтон объяснил "национальными интересами" Однако затем США ввели санкции против нескольких российских организаций и 13 судов, связанных со строительством газопровода.В источнике

С чего всё началось

Президент США Джо Байден назвал введение санкций на данном этапе против газопровода «Северный поток — 2» контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен, сообщает 25 мая Bloomberg
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