Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против «Северного потока — 2»
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США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Это решение Вашингтон объяснил "национальными интересами" Однако затем США ввели санкции против нескольких российских организаций и 13 судов, связанных со строительством газопровода.В источнике
С чего всё началось
Президент США Джо Байден назвал введение санкций на данном этапе против газопровода «Северный поток — 2» контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен, сообщает 25 мая Bloomberg
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