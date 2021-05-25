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Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
РИА Новости
Введение санкций против «Северного потока — 2» является контрпродуктивным, так как строительство трубопровода практически завершено.
Телеканал 360°
Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится.
Российская газета
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости

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