Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против «Северного потока — 2»
Президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Введение санкций против «Северного потока — 2» является контрпродуктивным, так как строительство трубопровода практически завершено.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.