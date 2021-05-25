Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника

В общей сложности, по данным МИД, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 79 принятых на месте сотрудников.