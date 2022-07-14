Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил СМИ, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским, намекнув на капитуляцию Аргентины в конфликте с Великобританией вокруг Фолклендских островов.
Valve обращает свое внимание на гибридную портативную игровую консоль и ноутбук компании GPD, чтобы предложить оптимизацию своей операционной системы Steam OS, для использования с их новейшей консолью GPD WIN Max 2. Система GPD — это проверенный и надежный формат, который они используют с 2016 года, когда производитель впервые появился на рынке.
Гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью, заявили в пресс-службе посольства США в Киеве.
Компания объяснила это тем, что 2021 год в России «стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри», а импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками, невозможен.