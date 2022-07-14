РИА НовостиБайден заявил о планах США добиться стратегического провала спецоперации России на УкраинеПрезидент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину, ожидая "стратегического провала" РФ.РИА НовостиСо слов хозяина Белого дома, российская военная спецоперация на Украине должна закончиться «стратегическим провалом России».Евразия DailyКак утверждал Байден, российская спецоперация "должна быть стратегическим провалом, а свободный мир должен поддержать решимость" США помочь Украине "защитить свою демократию".ТАССПрезидент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.ТАССЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрDaily MoscowДума ТВФАНКомсомольская правдаПолитика СегодняDeita.ruYakutsk.ruГазета.RuВоенное обозрениеАбзацПятый каналРосбалтReadovka NewsМолваГазета MetroRT на русскомСиловой блокРБКРамблерПодробнее о событииБайден назвал целью США стратегический провал России на УкраинеРБКвчера в 13:40Байден призвал добиваться, чтобы спецоперация России стала ее «стратегическим провалом»ТАССвчера в 08:14Самое цитируемоеБайден призвал добиваться, чтобы спецоперация России стала стратегическим проваломИзвестиявчера в 08:28Байден заявил о планах США добиться стратегического провала спецоперации России на УкраинеРИА Новостивчера в 08:20Байден заявил, что спецоперация России должна закончиться стратегическим проваломLenta.ruвчера в 10:11Байден призвал добиться «стратегического провала» России на УкраинеRT на русскомвчера в 08:10Байден заявил, что Запад должен добиваться того, чтобы спецоперация РФ стала «стратегическим провалом» МосквыРЕН ТВвчера в 08:04Показать ещёОценить3,8KПоделиться