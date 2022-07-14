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Байден заявил о планах США добиться стратегического провала спецоперации России на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину, ожидая "стратегического провала" РФ.
РИА Новости
Со слов хозяина Белого дома, российская военная спецоперация на Украине должна закончиться «стратегическим провалом России».
Евразия Daily
Как утверждал Байден, российская спецоперация "должна быть стратегическим провалом, а свободный мир должен поддержать решимость" США помочь Украине "защитить свою демократию".
ТАСС
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС

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Байден назвал целью США стратегический провал России на Украине
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