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Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Белый дом.
Ведомости
В заявлении
 Белого дома говорится, что благодаря дипломатическим усилиям Вашингтона и многонедельным консультациям цены на нефть начали падать, на данный момент на 10%.
Ruposters.ru
Американский президент заявил, что распакует 50 млн баррелей.
BFM.ru
По данным Bloomberg, альянс может изменить текущие условия сделки, которые в настоящий момент предполагают ежемесячное наращивание добычи нефти на 400 тыс. баррелей нефти в сутки.
OilCapital.ru

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