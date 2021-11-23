ВедомостиБайден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерваПрезидент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Белый дом.ВедомостиВ заявлении Белого дома говорится, что благодаря дипломатическим усилиям Вашингтона и многонедельным консультациям цены на нефть начали падать, на данный момент на 10%.Ruposters.ruАмериканский президент заявил, что распакует 50 млн баррелей.BFM.ruПо данным Bloomberg, альянс может изменить текущие условия сделки, которые в настоящий момент предполагают ежемесячное наращивание добычи нефти на 400 тыс. баррелей нефти в сутки.OilCapital.ruЧитать далееСвернутьНТВНТВSmotrim.ruDaily MoscowРЕН ТВТВ ЦентрДума ТВПятый каналPiter.tvРБК ИнвестицииRT на русскомВоенное обозрениеOilCapital.ruАктуальные комментарииЦарьградФАНКомсомольская правдаИзвестияРБКРидусRTVIУтроNewsНовый ДеньРоссийская газетаНТВChelindustry.ruВечерняя МоскваПятый каналПодробнее о событииБайден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерваИзвестиявчера в 13:59Нефть растет в цене на фоне распродажи госрезервов крупными странамиФинтолк01:25Байден: высвобождение части нефти из резервов со временем снизит стоимость бензина в СШАТАСС16:51Байден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразуИнтерфаксвчера в 14:52Вышедшая статистика API не оказала существенного влияния на цены на нефтьFinam.Ru03:00Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерваРИА Новостивчера в 08:53Нефть продолжает дешеветьФинмаркетвчера в 07:12Показать ещёОценить744Поделиться