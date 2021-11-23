«По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — отметили в СК.
Прокуратура в США предъявила во вторник обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам Даррелу Бруксу, который 21 ноября врезался на автомобиле в толпу участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин).