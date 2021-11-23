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Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Белый дом.
Ведомости
В заявлении
 Белого дома говорится, что благодаря дипломатическим усилиям Вашингтона и многонедельным консультациям цены на нефть начали падать, на данный момент на 10%.
Ruposters.ru
Американский президент заявил, что распакует 50 млн баррелей.
BFM.ru
Тем не менее члены ОПЕК+ не согласились с призывами США нарастить добычу.
РБК

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