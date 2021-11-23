ГИБДД в России начала отказывать в регистрации автомобилей с дилерскими допами в 2021 году

Фирменные дилерские «допы», от которых в нынешних реалиях бывает невозможно отказаться (иначе не продадут машину – прим.), все чаще становятся причиной для отказа в регистрации автомобилей в ГИБДД.