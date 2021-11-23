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Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден объявил
 о решении высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов, говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Forbes
Минэнерго США будет задействовать нефть из резервов на протяжении нескольких месяцев.
Forbes
По сообщению Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами нефти для снижения цен.
РИА Новости
США просили ОПЕК и Россию увеличить добычу нефти в декабре на 800 000 баррелей в сутки, писал в начале ноября Bloomberg со ссылкой на источники.
Forbes

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