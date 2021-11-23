ВедомостиБайден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерваПрезидент США Джо Байден объявил о решении высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов, говорится в сообщении на сайте Белого дома.ForbesМинэнерго США будет задействовать нефть из резервов на протяжении нескольких месяцев.ForbesПо сообщению Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами нефти для снижения цен.РИА НовостиСША просили ОПЕК и Россию увеличить добычу нефти в декабре на 800 000 баррелей в сутки, писал в начале ноября Bloomberg со ссылкой на источники.ForbesЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВDaily MoscowПятый каналДума ТВSmotrim.ruНТВРБК ИнвестицииRT на русскомВоенное обозрениеOilCapital.ruАктуальные комментарииЦарьградФАНКомсомольская правдаИзвестияРБКРидусRTVIУтроNewsНовый ДеньНТВChelindustry.ruРоссийская газетаПятый каналПодробнее о событииВышедшая статистика API не оказала существенного влияния на цены на нефтьFinam.Ru03:00Нефть продолжает дешеветьФинмаркетвчера в 07:12Байден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразуИнтерфаксвчера в 14:52Цены на нефть опустились ниже $78 впервые с октября и снова пошли вверхOilCapital.ruвчера в 10:33Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерваИзвестиявчера в 13:59Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерваРИА Новостивчера в 08:53Южная Корея выпустит в продажу часть нефтяных резервовREGNUM00:54Показать ещёОценить740Поделиться