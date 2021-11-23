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Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден объявил о решении высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов, - говорится в сообщении на сайте Белого дома
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Gorod48
Внимание участников рынка сосредоточено на том, пойдут ли США на высвобождение стратегических резервов нефти для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.
Finam.Ru
18 миллионов баррелей станут частью продажи нефти, ранее авторизованной Конгрессом США.
Эхо Москвы
США просили ОПЕК и Россию увеличить добычу нефти в декабре на 800 000 баррелей в сутки, писал в начале ноября Bloomberg со ссылкой на источники.
Forbes

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