ВедомостиБайден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерваПрезидент США Джо Байден объявил о решении высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов, - говорится в сообщении на сайте Белого дома.Gorod48Внимание участников рынка сосредоточено на том, пойдут ли США на высвобождение стратегических резервов нефти для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.Finam.Ru18 миллионов баррелей станут частью продажи нефти, ранее авторизованной Конгрессом США.Эхо МосквыСША просили ОПЕК и Россию увеличить добычу нефти в декабре на 800 000 баррелей в сутки, писал в начале ноября Bloomberg со ссылкой на источники.ForbesЧитать далееСвернутьНТВНТВSmotrim.ruРЕН ТВDaily MoscowПятый каналДума ТВREGNUMRT на русскомВоенное обозрениеOilCapital.ruАктуальные комментарииЦарьградФАНMOS.newsКомсомольская правдаТК ЗвездаИзвестияРБКРидусRTVIУтроNewsПолитика СегодняНовый ДеньНТВПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииМинистр энергетики США Грэнхолм назвала выпуск госзапасов нефти краткосрочной стратегиейLenta.ruвчера в 15:53Байден: высвобождение части нефти из резервов со временем снизит стоимость бензина в СШАТАСС16:51Байден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразуИнтерфаксвчера в 14:52Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерваРИА Новостивчера в 08:53Индия выпустит из резерва 5 млн баррелей нефти для снижения ее цены на рынкеГазета.Ruвчера в 08:29Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерваВедомостивчера в 07:20В США рассчитывают, что ОПЕК+ не откажется от планов наращивания добычи нефтиПРАЙМвчера в 13:04Показать ещёОценить688Поделиться