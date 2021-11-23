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Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Белый дом.
Ведомости
Еще 18 млн баррелей дополнят ту распродажу нефти, которую ранее согласовал Конгресс США.
OilCapital.ru
Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:52 МСК подорожали на $0,14 (на 0,18%) - до $79,84 за баррель.
Финмаркет
Тем не менее члены ОПЕК+ не согласились с призывами США нарастить добычу.
РБК

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