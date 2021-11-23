ВедомостиБайден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерваПрезидент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Белый дом.ВедомостиЕще 18 млн баррелей дополнят ту распродажу нефти, которую ранее согласовал Конгресс США.OilCapital.ruЯнварские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:52 МСК подорожали на $0,14 (на 0,18%) - до $79,84 за баррель.ФинмаркетТем не менее члены ОПЕК+ не согласились с призывами США нарастить добычу.РБКЧитать далееСвернутьНТВНТВSmotrim.ruРЕН ТВDaily MoscowДума ТВПятый каналRT на русскомВоенное обозрениеOilCapital.ruАктуальные комментарииИзвестияЦарьградФАНКомсомольская правдаРБКLife.ruРидусRTVIУтроNewsНовый ДеньРоссийская газетаНТВПятый каналПрофильПодробнее о событииБайден: высвобождение части нефти из резервов со временем снизит стоимость бензина в СШАТАСС16:51Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерваРИА Новостивчера в 08:53Байден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразуИнтерфаксвчера в 14:52США допустили возможность дополнительного выпуска нефти из резервовИзвестия17:27Разгон инфляции в США заставил Байдена выбросить на рынок 50 млн баррелей нефтиЭкономика сегоднявчера в 10:38Пресс-секретарь Белого дома Псаки: CША продолжат давление на ОПЕК+ с целью снижения цен на нефтьПРАЙМ16:11Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерваВедомостивчера в 07:20Показать ещёОценить694Поделиться