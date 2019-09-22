Политика
Газета.RuБайден жаждет расследования возможного давления Трампа на Зеленского
Кандидат на пост американского президента Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении главы государства Дональда Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Байден поддержал расследование в Конгрессе по поводу разговора Трампа и Зеленского
Московский Комсомолецвчера в 20:21
Байден заявил, что конгресс должен выяснить, о чем Трамп говорил с Зеленским
Комсомольская правдавчера в 17:24
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Происшествия
Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии.
Известия вчера в 03:54
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Футбол
Оренбург — Локомотив 2:3
В первом матче сегодняшнего игрового дня в чемпионате России "Оренбург" принимает "Локомотив".
Bobsoccer 04:47
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Армия и оружие
Иран продемонстрировал ракету с новой боеголовкой
В Иране во время парада продемонстрирована баллистическая ракета "Хорремшехр" с новой боеголовкой.
Вести.Ru 05:46
Политика
Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между армиями России и Украины.
Известия 02:28
Политика
Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
Известия 04:47
Кино
Сталлоне рассказал, кто из актеров претендовал на роль Рэмбо
РИА Новости 05:23
Армия и оружие
Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны»
Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".
РИА Новости 04:30
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги.
Российская газета 04:20
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Религия
Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие
Украина не планирует сокращать состав Вооруженных сил
Ранее глава военного ведомства рассказал, каким образом может быть осуществлен развод сил и средств в Донбассе.
Украина.ру 03:41
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 20 сентября в 05:47
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Авто
Ярославский моторный завод выпустил юбилейный мотор для ГАЗ
Юбилейный, 100-тысячный четырёхцилиндровый мотор ЯМЗ-530 для «ГАЗон NEXT» был выпущен на Ярославском моторном заводе «Автодизель».
Тарантас Ньюс 20 сентября в 17:06
Общество
Тайфун «Тапа» приближается к Приморью
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия
Премьер Албании отменил визит в США из-за землетрясений
Премьер-министр Албании Эди Рама отменил свою поездку в Нью-Йорк из-за нескольких землетрясений в стране.
RT на русском вчера в 17:15
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro 20 сентября в 04:57
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26