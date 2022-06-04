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Байдена эвакуировали после того, как частный самолет по ошибке вошел в закрытую зону

Частный самолет в субботу по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр), где отдыхает президент США Джо Байден.
ТАСС
По словам представителя Секретной службы, которая отвечает за безопасность первых лиц, Энтони Гульельми, пилот самолета забыл включить нужный радиоканал и не следовал уведомлению и указаниям службы.
РБК
В Секретной службе добавили, что были "приняты превентивные меры безопасности, но существенной угрозы" для Байдена не было.
ТАСС
По данным телеканала Fox News, в связи с инцидентом были подняты по тревоге два военных самолета, а президента и первую леди эвакуировали в близлежащую пожарную часть.
ТАСС

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