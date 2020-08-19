Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ТАСС
ТАСС

Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов

Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США

Lenta.ru22:25
РИА Новости

Джо Байдена официально выдвинули в президенты США

РИА Новости22:17
Газета.Ru

Байден стал кандидатом в президенты США

Газета.Ru22:31
МИР 24

Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов

МИР 2422:19
ТАСС

Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов

ТАСС22:35
Вести.Ru

Троянский конь социализма: кандидаты в президенты США придумывают друг другу клички

Вести.Ruвчера в 14:35
Российская газета

Съезд демократов начался с резкой критики президента Трампа

Российская газетавчера в 01:45

У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многострадального фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes) по произведениям писательницы Нэнси Спрингер с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") в главных ролях.
Российская газета17 августа в 13:56
3

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
139

В Новосибирске возбуждено дело из-за мошенничества с маткапиталом

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора и шести сотрудников финансовой компании, которых подозревают в мошенничестве с материнским капиталом, сообщила пресс-служба Главного Управления МВД по Новосибирской области.
РБК Новосибирск20:53
5

Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона на ПК

«Обнаружить факт наличия клавиатурного шпиона можно либо путем сканирования ПК антивирусным ПО, либо с помощью встроенной системы класса EDR (Endpoint Detection and Response), которая внимательно анализирует поведение процессов и их работу с памятью в рамках операционной системы», — сообщил специалист.
ФАН21:51
1

Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
2,3K

На матче между «Зенитом» и ЦСКА ожидается около 29 тыс. болельщиков

Как пишет ТАСС, в рамках установленного стандарта, санитарного регламента и вынужденных ограничений на матче ожидается 29 тысяч болельщиков, включая сектора активного боления, ложи, зоны гостеприимства и премиальную зону.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:35