Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов

Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии.