Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
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Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии.В источнике
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Троянский конь социализма: кандидаты в президенты США придумывают друг другу клички
Вести.Ruвчера в 14:35