Лига чемпионов

Нева СпортНева СпортБайер — Локомотив 1:2

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Тренерский штаб московского «Локомотива» назвал состав команды на матч группового этапа Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера». В воротах железнодорожников будет играть Маринато Гилерме.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Баринов в полном порядке. Все началось с сурового воспитания в «Сатурне», теперь мечта – АПЛ через 3-4 года

Sports.ruвчера в 21:21

Бенедикт Хеведес: «Байер» может конкурировать с нами за третье место в группе

Советский спорт05:39

«Стартовали в Лиге чемпионов с большой победы». Жоау Мариу — о победе «Локо» над «Байером»

Спорт-Экспресс06:58

Большое интервью Медведева и разбор парижского провала «Реала». Главные тексты 19 сентября

Матч ТВ17:25

Победа за счет характера. «Локомотив» обыграл «Байер» в первом матче группового этапа ЛЧ

ТАССвчера в 23:16

Прыжок Баринова, ляп Хёведеса, крутой Крыховяк. Фото победы «Локо» над «Байером»

Чемпионат02:00

«Байер» — «Локомотив» — 1:2. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
Происшествия

В Турции российских детей облили горящим маслом

Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Кино

Скончался французский актер Шарль Жерар

iReactor 18:12
Политика

Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского

У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
Спорт

Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону

Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
РИА Новости 07:10
Авто

Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg

В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 03:13
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России

Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Шоу-бизнес

Гузеева публично призналась в своей фригидности

Гузеева неожиданно разоткровенничалась и призналась на всю страну, что секс никогда не доставлял ей истинного наслаждения и все эти постельные упражнения она выполняла лишь по необходимости.
Uznayvse.ru 01:20
Гаджеты

Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Политика

Пенс заявил о боевой готовности США для защиты союзников

Соединенные Штаты привели все силы в полную боевую готовность. С таким заявлением выступил вице-президент страны Майкл Пенс.
РЕН ТВ 17 сентября в 20:07
Политика

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 17 сентября в 20:40
Экономика

Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен

Россияне чувствуют, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают, и более высокими темпами, чем утверждает официальная статистика.
РБК вчера в 17:02
Футбол

Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день

Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы.
Чемпионат 17:24
Энергетика

Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России

Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Хоккей

Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»

В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

News.ru 17 сентября в 04:06
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии

Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Футбол

Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru вчера в 12:25
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский актер Микки Рурк выразил желание быть похороненным в украинском селе Загорцы.
Известия 16:10
Шоу-бизнес

Сколько Собчак заработала на свадьбе с Богомоловым

Промоутер уверен, что на свою свадьбу Константин Богомолов и Ксения Собчак не только не потратили ни копейки из своего кармана, но и прилично заработали на ней.
Дни.ру 17 сентября в 14:35
Шоу-бизнес

Боня призналась, что сама варит супы для дочери

Вероятно, первое блюдо у Бони и правда удалось, раз счастливая девочка не только съела большущую тарелку супа, но и попросила добавку.
Телепрограмма 13:05
Происшествия

«Уборщицы-призраки» год посещали секретный оборонный завод

Неизвестные уборщицы, которых ни разу никто не видел, больше года проходили на секретный завод корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве.
Lenta.ru вчера в 09:12
Авто

Toyota выпустила кабриолет для императора

Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.
Somanyhorses 12:46
Космос

Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду

Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий 17 сентября в 09:14
Футбол

Скончался бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

Sport.ru вчера в 07:13
Игры

Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC

News.ru вчера в 01:52
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера

Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.
Комсомольская правда 11:45
Происшествия

Президент банка «Прайм Финанс» задержан в Петербурге

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.
Российская газета 04:43
Транспорт

Россияне массово отказываются от автомобилей из-за роста цен на бензин

Растущие цены на бензин стали основной причиной массового отказа россиян от использования автомобилей.
Авто Воронеж 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное