Лига чемпионов

РБКРБКБайер — Локомотив 1:2 (2-й тайм)

Байер — Локомотив
1 – 2
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
Тренерский штаб «Локомотива» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Место в воротах столичной команды займет вратарь сборной России Маринато Гилерме, в защите сыграют Ведран Чорлука, Мурило и Бенедикт Хеведес.
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