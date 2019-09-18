Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Байер» — «Локомотив»: Крыховяк забил гол
«Локомотив» открыл счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Гол на 16-й минуте забил полузащитник Гжегож Крыховяк. Результативный пас на счету хавбека Жоау Мариу.
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Лига чемпионов. Байер – Локомотив. Прогнозы. Сколько будет забито голов?
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